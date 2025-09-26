Soirée Rest’O Disco Casino Biscarrosse
Soirée Rest’O Disco Casino Biscarrosse vendredi 26 septembre 2025.
Soirée Rest’O Disco
Casino 720 Boulevard des Sables Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Commencez votre week-end avec une soirée de pur plaisir au Rest’O.
Animée par la talentueuse Céline, ce rendez-vous promet des rythmes endiablés, une cuisine délicieuse & une ambiance inoubliable…
Ne manquez pas ce rendez-vous et réservez votre place dès maintenant !
Réservation par téléphone .
Casino 720 Boulevard des Sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 26 99 jodie.daquin@groupecogit.com
English : Soirée Rest’O Disco
German : Soirée Rest’O Disco
Italiano :
Espanol : Soirée Rest’O Disco
L’événement Soirée Rest’O Disco Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Grands Lacs