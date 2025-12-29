SOIREE RESTO LIVE AVEC GREG LAFFARGUE ET JAM Sète

SOIREE RESTO LIVE AVEC GREG LAFFARGUE ET JAM

45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Greg Laffargue & Jam est un trio de Pop music composé d’une guitare chant mêlant virtuosité instrumentale et profondeur vocale, d’un percussionniste qui sculpte les rythmes avec finesse, et d’une basse mélodique.Ensemble, ils créent une harmonie unique où chaque membre enrichit l’autre, offrant une expérience musicale vibrante et inoubliable.Une ambiance exceptionnelle et mémorableAccès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité .

45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com

English :

Greg Laffargue & Jam is a pop-music trio featuring a singing guitar with instrumental virtuosity and vocal depth, a percussionist who sculpts rhythms with finesse, and a melodic bass.

