SOIREE RESTO LIVE AVEC GROOV’BOX Sète

SOIREE RESTO LIVE AVEC GROOV’BOX

45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Groov'Box, ce sont 4 musiciens animés par le feu de la soul, funk et disco. Un répertoire taillé pour faire trembler le Dancefloor..let's groove!!

Groov’Box, ce sont 4 musiciens animés par le feu de la soul, funk et disco. Un répertoire taillé pour faire trembler le Dancefloor..let’s groove!!Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité .

45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com

Groov?Box are 4 musicians driven by the fire of soul, funk and disco. A repertoire designed to shake the dancefloor…let?s groove!

