SOIREE RESTO LIVE AVEC GROOV’BOX Sète
45, Place Édouard Herriot Sète Hérault
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Groov’Box, ce sont 4 musiciens animés par le feu de la soul, funk et disco. Un répertoire taillé pour faire trembler le Dancefloor..let’s groove!!
Groov'Box, ce sont 4 musiciens animés par le feu de la soul, funk et disco. Un répertoire taillé pour faire trembler le Dancefloor..let's groove!!
45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com
Groov?Box are 4 musicians driven by the fire of soul, funk and disco. A repertoire designed to shake the dancefloor…let?s groove!
