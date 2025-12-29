SOIREE RESTO LIVE AVEC LE TRIO LA MEDUSE Sète

SOIREE RESTO LIVE AVEC LE TRIO LA MEDUSE

45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Une parenthèse musicale captivante, entre émotion, énergie et complicité sur scène.

Le Trio la Méduse est né de la rencontre de trois musiciens passionnés du Sud de la France.Entre créations originales et grands standards revisités, le trio propose un univers musical élégant et vibrant, mêlant pop, swing et influences jazz.Porté par la voix puissante, sensible et envoûtante de Lise Bouvier, Le Trio la Méduse offre un moment musical intense et raffiné, à la fois moderne et intemporel, qui saura séduire et enchanter le public.Une parenthèse musicale captivante, entre émotion, énergie et complicité sur scène.Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité .

45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 AGARAU@groupetranchant.com

A captivating musical interlude of emotion, energy and on-stage complicity.

