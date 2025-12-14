SOIREE RESTO LIVE DUO ENDLESS LOVE Sète

SOIREE RESTO LIVE DUO ENDLESS LOVE

45 place Edouard Herriot. La Corniche. Sète Hérault

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Le Duo Endless Love vous embarque dans un voyage musical 100% good vibes !Wendeline et Manu revisitent avec énergie et élégance les plus belles ballades, les grands classiques Motown, et les meilleurs duos des années 70 à aujourd’hui. Au programme des reprises inspirées de Luther Vandross & Diana Ross, Barry White & Tina Turner, Mary J. Blige & U2, et bien d’autres génies de la soul et de la musique noire américaine.Préparez-vous pour un cocktail irrésistible de SOUL, FUNK & GROOVE, une ambiance chaleureuse, pleine de charme… et une soirée qui va vous faire vibrer du début à la fin !Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité .

45 place Edouard Herriot. La Corniche. Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com

English :

The Endless Love Duo takes you on a 100% good vibes musical journey!

