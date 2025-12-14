SOIREE RESTO LIVE DUO STAND UP’ Sète

SOIREE RESTO LIVE DUO STAND UP’

45 place Edouard Herriot. La Corniche. Sète Hérault

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Un duo chaleureux qui séduit leur public et vous embarque tout au long de la soirée.

STAND UP’ c’est la rencontre de deux professionnels de la scène et du chant Sabrina et Gilles.Ils vous offrent un répertoire très large et vous emmènent dans une ambiance aussi bien feutrée avec du lounge, bossa, piano-bar mais également avec des sonorités plus rythmées, latino, funk, pop, rock, etc…Un duo chaleureux qui séduit leur public et vous embarque tout au long de la soirée.Leur concert est un cocktail d’énergie et de glamour ! A ne pas manquer !Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité .

A warm-hearted duo that captivates their audience and keeps you on the edge of your seat throughout the evening.

