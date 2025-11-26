Soirée Retour de chasse Castel Damandre Les Planches-près-Arbois

Soirée Retour de chasse

Castel Damandre 18 Rue de la Cascade Les Planches-près-Arbois Jura

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Soirée avec 10 trompes de chasse et menu vin compris (1 apéritif +2 verres de vin, café)

Réservation fortement conseillée

Le restaurant Le Castel Damandre

Le Castel, restaurant gastronomique aux Planches Près Arbois, est classé Table distinguée par le guide Logis d’exception . Le fait-maison est de rigueur.

La salle du restaurant est décorée de façon élégante belles nappes blanches, vaisselle chic, bouquets de fleurs… Grâce à Pascal Mathieu, les yeux se régalent tout autant que les papilles. Le Chef apporte un soin tout particulier à la présentation des mets, qu’il rend aussi beaux que bons. .

Castel Damandre 18 Rue de la Cascade Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 17 hotel@casteldamandre.com

