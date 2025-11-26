Soirée Retour de chasse Castel Damandre Les Planches-près-Arbois
Soirée Retour de chasse Castel Damandre Les Planches-près-Arbois vendredi 6 février 2026.
Castel Damandre 18 Rue de la Cascade Les Planches-près-Arbois
Début : 2026-02-06 20:00:00
Soirée avec 10 trompes de chasse et menu vin compris (1 apéritif +2 verres de vin, café)
Réservation fortement conseillée
Le restaurant Le Castel Damandre
Le Castel, restaurant gastronomique aux Planches Près Arbois, est classé Table distinguée par le guide Logis d’exception . Le fait-maison est de rigueur.
La salle du restaurant est décorée de façon élégante belles nappes blanches, vaisselle chic, bouquets de fleurs… Grâce à Pascal Mathieu, les yeux se régalent tout autant que les papilles. Le Chef apporte un soin tout particulier à la présentation des mets, qu’il rend aussi beaux que bons. .
Castel Damandre 18 Rue de la Cascade Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 17 hotel@casteldamandre.com
