Soirée Retour de Pistes Party

11 Avenue Justin Clichy Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Soirée festive “Retour de Pistes Party” avec DJ, bar et restauration à la Maison Savouré.

Pour bien commencer l’année 2026, la Maison Savouré vous convie à sa soirée Retour de Pistes Party le vendredi 6 février. Dès 19 h, venez vivre une ambiance électrique animée par un DJ sur place, dans une atmosphère musicale et conviviale. Au menu un menu tartiflette + crêpe + bière offerte si vous venez en tenue de ski (menu à 35 €, inscription obligatoire), bar sur place, son et lumières. Que vous soyez amateur de musique, de bonne humeur ou de soirées animées, cette fête promet un moment partagé entre amis ou en famille dans le cadre emblématique de la Maison Savouré, producteur de boissons depuis 1888. 35 .

11 Avenue Justin Clichy Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 00 27 contact@maisonsavoure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Retour de Pistes Party? with DJ, bar and catering at Maison Savouré.

L’événement Soirée Retour de Pistes Party Janville-en-Beauce a été mis à jour le 2026-01-20 par OT COEUR DE BEAUCE