Soirée rétro 80/90 Massy
Soirée rétro 80/90 Massy samedi 30 août 2025.
Soirée rétro 80/90
25A Route de Neufchâtel Massy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 19:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Soirée rétro 80/90 avec DJ Olivier Tranel.
A partir de 19h00 pour le repas (buffet froid) et à partir de 22h00 pour la soirée. .
25A Route de Neufchâtel Massy 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 73 97 34
English : Soirée rétro 80/90
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée rétro 80/90 Massy a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Bray Eawy