Soirée rétro 80’s & 90’s Boum Boum Boum Boum L’Atelier Toul

Soirée rétro 80’s & 90’s Boum Boum Boum Boum

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :

2026-04-18

BOUM BOUM BOUM BOUM Soirée rétro 80’s & 90’s

Si tu as connu la Coupe du Monde 98,

Si tu ne sortais jamais sans ton Tamagochi et que tu as passé des heures sur ta Game Boy,

Si tu dansais devant Club Dorothée ou Hit Machine,

Si tu collectionnais les cartes Pokémon ou les stickers Panini,

Si tu rêvais devant Berverly Hills, Hélène et les Garçons ou Les Tortues Ninja,

Si tu as déjà enfilé un pantalon taille basse avec un crop top,

Si tu as chanté Wannabe des Spice Girls ou Smells Like Teen Spirit sous la douche,

Si tu as déjà essayé de faire un Moonwalk ou un Running Man …

Ou si tout ça te fait bien évidemment envie … ALORS CETTE SOIRÉE EST FAITE POUR TOI !

Au programme

– Les tubes qui ont bercé ton enfance de Like a Virgin à Baby One More Tume, en passant par Wonderwall et Gangsta’s Paradise.

– Un dress code 100% nostalgie fluos, survêts, baskets Buffalo, vestes en jean, et accessoires kitsch. si tu n’as pas prévu, pas d’inquiétude, la friperie sera ouverte avec pleiiinnn de nouveautés !

– Des animations rétro surprise, on ne vous dit pas tout !

– Des animateurs comme à l’époque le summum du kitsch !

– Snacks et boissons d’époque euh finalement, là-dessus, on va peut-être garder les boissons actuelles hein.Tout public

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L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com

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English :

BOUM BOUM BOUM BOUM 80’s & 90’s retro party

If you were a World Cup 98 fan,

If you never went out without your Tamagochi and spent hours on your Game Boy,

If you danced to Club Dorothée or Hit Machine,

If you collected Pokémon cards or Panini stickers,

If you dreamed of Berverly Hills, Hélène et les Garçons or Teenage Mutant Ninja Turtles,

If you’ve ever worn low-rise pants with a crop top,

If you’ve ever sung Wannabe by the Spice Girls or Smells Like Teen Spirit in the shower,

If you’ve ever tried to do a Moonwalk or a Running Man …

Or if any of this sounds like something you’d like to do … THEN THIS IS THE PARTY FOR YOU!

On the program:

– The hits that rocked your childhood: from Like a Virgin to Baby One More Tume, via Wonderwall and Gangsta’s Paradise.

– A 100% nostalgia dress code: fluorescents, tracksuits, Buffalo sneakers, denim jackets and kitsch accessories if you haven’t planned, don’t worry, the thrift shop will be open with plenty of new items!

– Retro entertainment: surprise, we’re not telling you everything!

– Period-style entertainers: the ultimate in kitsch!

– Period snacks and drinks: well, maybe we’ll just stick to the current drinks.

L’événement Soirée rétro 80’s & 90’s Boum Boum Boum Boum Toul a été mis à jour le 2026-03-19 par MT TERRES TOULOISES