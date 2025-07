Soirée rétro avec le groupe Manhattan Sister’s and Boy’s Kiosque à musique Lourdes

Début : 2025-08-08 20:30:00

fin : 2025-08-08

Soirée rétro avec Manhattan Sisters and Boys jazz, swing et pin-up attitude au Jardin des Tilleuls.

Le vendredi 8 août à 20 h 30, la Ville de Lourdes vous invite à une soirée musicale en plein air, gratuite et haute en couleur, avec le spectacle Manhattan Sisters and Boys au Jardin des Tilleuls.

Dans un style mêlant jazz, swing et charleston, ce groupe emmené par deux chanteuses-crooneuses et un groupe de six musiciens fait revivre la folie des Andrews Sisters, le glamour de Marilyn Monroe et l’élégance de Frank Sinatra.

Voix entremêlées, humour de pin-up façon Tex Avery et énergie communicative le public est plongé dans une ambiance rétro irrésistible, festive et dansante, jusqu’au bout de la nuit.

Une soirée offerte par la Ville de Lourdes.

Renseignements au: 05 62 42 54 54

Kiosque à musique Jardin des Tilleuls Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 54

English :

Retro evening with Manhattan Sisters and Boys: jazz, swing and pin-up attitude in the Jardin des Tilleuls.

On Friday August 8 at 8:30 pm, the Ville de Lourdes invites you to a colorful, free, open-air musical evening with Manhattan Sisters and Boys in the Jardin des Tilleuls.

In a style blending jazz, swing and charleston, this group led by two female singer-crooners and a six-piece band brings to life the madness of the Andrews Sisters, the glamour of Marilyn Monroe and the elegance of Frank Sinatra.

Intertwined voices, Tex Avery-style pin-up humor and infectious energy: the audience is plunged into an irresistible retro atmosphere, festive and danceable, until the end of the night.

An evening offered by the City of Lourdes.

Information: 05 62 42 54 54

German :

Retro-Abend mit Manhattan Sisters and Boys: Jazz, Swing und Pin-up-Attitüde im Jardin des Tilleuls.

Am Freitag, den 8. August um 20.30 Uhr lädt die Stadt Lourdes Sie zu einem kostenlosen und farbenfrohen musikalischen Abend unter freiem Himmel mit der Show Manhattan Sisters and Boys im Jardin des Tilleuls (Lindengarten) ein.

In einem Stil, der Jazz, Swing und Charleston vermischt, lässt diese von zwei Sängerinnen und Crooneusen und einer sechsköpfigen Band angeführte Gruppe den Wahnsinn der Andrews Sisters, den Glamour von Marilyn Monroe und die Eleganz von Frank Sinatra wieder aufleben.

Vermischte Stimmen, Tex-Avery-Pin-up-Humor und ansteckende Energie: Das Publikum taucht in eine unwiderstehliche Retro-Atmosphäre ein, die bis zum Ende der Nacht festlich und tanzbar ist.

Ein Abend, der von der Stadt Lourdes angeboten wird.

Informationen unter: 05 62 42 54 54

Italiano :

Serata retrò con le Manhattan Sisters and Boys: jazz, swing e atteggiamento da pin-up nel Jardin des Tilleuls.

Venerdì 8 agosto alle 20.30, la Città di Lourdes vi invita a una serata musicale gratuita e colorata all’aperto con lo spettacolo dei Manhattan Sisters and Boys nel Jardin des Tilleuls.

In uno stile che mescola jazz, swing e charleston, questo gruppo guidato da due coriste e da una band di sei elementi fa rivivere la follia delle Andrews Sisters, il glamour di Marilyn Monroe e l’eleganza di Frank Sinatra.

Voci intrecciate, umorismo da pin-up alla Tex Avery ed energia contagiosa: il pubblico si immerge in un’irresistibile atmosfera retrò, festosa e ballabile, fino alla fine della serata.

Una serata offerta dalla Città di Lourdes.

Informazioni: 05 62 42 54 54

Espanol :

Noche retro con Manhattan Sisters and Boys: jazz, swing y actitud pin-up en el Jardin des Tilleuls.

El viernes 8 de agosto a las 20:30 h, la Ciudad de Lourdes le invita a una velada musical al aire libre, colorida y gratuita, con el espectáculo Manhattan Sisters and Boys en el Jardin des Tilleuls.

Con un estilo que mezcla el jazz, el swing y el charlestón, este grupo, dirigido por dos cantantes-crooners femeninas y una banda de seis músicos, revive la locura de las Andrews Sisters, el glamour de Marilyn Monroe y la elegancia de Frank Sinatra.

Voces entrelazadas, humor pin-up a lo Tex Avery y energía contagiosa: el público se sumerge en un irresistible ambiente retro, festivo y bailable, hasta el final de la noche.

Una velada ofrecida por la Ciudad de Lourdes.

Información: 05 62 42 54 54

