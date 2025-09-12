SOIRÉE RÉTRO-GAMING Gignac

SOIRÉE RÉTRO-GAMING Gignac vendredi 12 septembre 2025.

SOIRÉE RÉTRO-GAMING

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Par l’association Homo Ludens et Caroline où vous pourrez découvrir ou redécouvrir les consoles et jeux vidéo d’antan

Homo ludens associés (HLA) c’est une ludothèque ambulante associative, proposant des animations et du prêt de jeux de société pour tous les âges et pour tous les goûts.

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

English :

By the Homo Ludens association and Caroline, where you can discover or rediscover the consoles and video games of yesteryear

Homo ludens associés (HLA) is a mobile games library, offering activities and lending board games for all ages and tastes.

German :

Von der Vereinigung Homo Ludens und Caroline, wo Sie alte Konsolen und Videospiele entdecken oder wiederentdecken können

Homo ludens associés (HLA) ist eine ambulante Ludothek, die Animationen und den Verleih von Gesellschaftsspielen für alle Altersgruppen und für jeden Geschmack anbietet.

Italiano :

A cura dell’associazione Homo Ludens e Caroline, dove è possibile scoprire o riscoprire le console e i videogiochi di un tempo

Homo Ludens Associés (HLA) è una ludoteca mobile che propone attività e il prestito di giochi da tavolo per tutte le età e per tutti i gusti.

Espanol :

Por la asociación Homo Ludens y Caroline, donde podrá descubrir o redescubrir las consolas y videojuegos de antaño

Homo Ludens Associés (HLA) es una ludoteca ambulante que ofrece actividades y el préstamo de juegos de mesa para todas las edades y gustos.

