SOIRÉE RETRO-GAMING Nébian

SOIRÉE RETRO-GAMING

Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez retrouvez des sensations oubliés ou découvrir l’univers des premiers jeux de consoles de salon et des bornes d’arcades de l’époque.

Une expérience immersive qui vous ramène dans les années 80 et 90.

Vous pourrez redécouvrir l’ambiance de votre jeunesse ou celle de vos parents à travers des installations composées de consoles mythiques comme la Nintendo NES, la Super Nintendo, la Mégadrive.

En partenariat avec l’association Homo Ludens

Tout public Gratuit. .

Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

English :

Come and rediscover forgotten sensations, or discover the world of early console games and arcade terminals.

