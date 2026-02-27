Soirée réunionnaise dansante Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne

Soirée réunionnaise dansante

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Une soirée réunionnaise dansante vous embarquera pour un véritable voyage au cœur des traditions et des saveurs de l’île de La Réunion. La soirée débutera par un repas typique comprenant tapas, punch ou soft, assiette créole, rougail saucisses, dessert exotique et une bouteille de vin pour six personnes. L’ambiance sera assurée par le groupe folklorique Les Mascareignes qui vous fera découvrir les rythmes et danses traditionnels, avant de laisser place au DJ MAX. Un bar sera également disponible sur place. Réservations par téléphone. .

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 52 83 21 pierrickguen@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée réunionnaise dansante

L’événement Soirée réunionnaise dansante Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-25 par OT de l’Entre-deux-Mers