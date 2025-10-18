Soirée réunionnaise La Ferté-Vidame

Soirée réunionnaise La Ferté-Vidame samedi 18 octobre 2025.

Soirée réunionnaise

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Rougail saucisses au menu réunionnais avec son punch et son flan coco. Sur réservation

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire amipompiers.lafertevidame@gmail.com

English :

Reunion-style sausage rougail with punch and coconut flan. Reservations required

German :

Rougail saucisses nach reunionesischem Menü mit Punsch und Kokosflan. Auf Reservierung

Italiano :

Rougail di salsiccia alla Reunion con punch e flan di cocco. Solo su prenotazione

Espanol :

Rougail de salchichas al estilo de la Reunión con ponche y flan de coco. Sólo con reserva

