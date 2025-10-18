Soirée réunionnaise La Ferté-Vidame
Soirée réunionnaise La Ferté-Vidame samedi 18 octobre 2025.
Soirée réunionnaise
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-10-18 19:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Rougail saucisses au menu réunionnais avec son punch et son flan coco. Sur réservation
Rougail saucisses au menu réunionnais avec son punch et son flan coco. Sur réservation 20 .
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire amipompiers.lafertevidame@gmail.com
English :
Reunion-style sausage rougail with punch and coconut flan. Reservations required
German :
Rougail saucisses nach reunionesischem Menü mit Punsch und Kokosflan. Auf Reservierung
Italiano :
Rougail di salsiccia alla Reunion con punch e flan di cocco. Solo su prenotazione
Espanol :
Rougail de salchichas al estilo de la Reunión con ponche y flan de coco. Sólo con reserva
