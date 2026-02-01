Soirée Réunionnaise Salle Multi-Activités Val-Couesnon

Soirée Réunionnaise

Salle Multi-Activités Rue des Trembes Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 02:00:00

2026-02-28

L’association Antrain Convivialité vous invite à une soirée aux couleurs de La Réunion ce samedi 28 février 2026.

Au programme

– Repas réunionnais (achards, samoussas, rougail saucisse ou cabri massalé, dessert)

– Ambiance musicale et dansante avec DJ Anim’SA

– Concert live avec Dahé & Kaf La Kour (reggae, séga, afro-zouk)

Une soirée festive et conviviale, ouverte à tous.

Réservation obligatoire .

Salle Multi-Activités Rue des Trembes Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 49 67 01

