Soirée Réunionnaise Salle Multi-Activités Val-Couesnon

L’association Antrain Convivialité vous invite à une soirée aux couleurs de La Réunion ce samedi 28 février 2026.
Au programme
– Repas réunionnais (achards, samoussas, rougail saucisse ou cabri massalé, dessert)
– Ambiance musicale et dansante avec DJ Anim’SA
– Concert live avec Dahé & Kaf La Kour (reggae, séga, afro-zouk)
Une soirée festive et conviviale, ouverte à tous.
Réservation obligatoire .
Salle Multi-Activités Rue des Trembes Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 49 67 01
