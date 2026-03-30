Soirée Réunionnaise Vouillé

Soirée Réunionnaise 18 Rue de Braunsbach Vouillé 2026-04-18

Soirée Réunionnaise Vouillé samedi 18 avril 2026.

Soirée Réunionnaise

18 Rue de Braunsbach Vouillé Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Vous souhaitez réchauffer votre coeur, alors venez manger danser chanter avec l’Amicale Réunionnaise de Poitiers le 18 avril 2026 à Vouillé 86!
Viens crase un l ambiance kréol avec nous!   .

18 Rue de Braunsbach Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 37 30 06  amicale.reunionnaise.poitiers@gmail.com

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English : Soirée Réunionnaise

L’événement Soirée Réunionnaise Vouillé a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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