Soirée Réveillon 2025 Salle polyvalente Gensac-la-Pallue mercredi 31 décembre 2025.
Salle polyvalente Chemin du Grand Marais Gensac-la-Pallue Charente
Tarif : 92 – 92 – 92 EUR
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Soirée organisée par le Comité de Jumelage de Gensac-la-Pallue.
Animée par un DJ. Musique Toutes générations.
Traiteur Les rois gourmets
Osez le thème Années 20
Accueil à partir de 19h Repas à 20h30
Salle polyvalente Chemin du Grand Marais Gensac-la-Pallue 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 17 13 74
English :
Evening organized by the Comité de Jumelage de Gensac-la-Pallue.
DJ entertainment. Music for all generations.
Caterer: Les rois gourmets
Dare the 20’s theme
Reception from 7pm Dinner at 8:30pm
