Soirée Réveillon 2025 Salle polyvalente Gensac-la-Pallue

Soirée Réveillon 2025

Salle polyvalente Chemin du Grand Marais Gensac-la-Pallue Charente

Tarif : 92 – 92 – 92 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée organisée par le Comité de Jumelage de Gensac-la-Pallue.

Animée par un DJ. Musique Toutes générations.

Traiteur Les rois gourmets

Osez le thème Années 20

Accueil à partir de 19h Repas à 20h30

.

Salle polyvalente Chemin du Grand Marais Gensac-la-Pallue 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 17 13 74

English :

Evening organized by the Comité de Jumelage de Gensac-la-Pallue.

DJ entertainment. Music for all generations.

Caterer: Les rois gourmets

Dare the 20’s theme

Reception from 7pm Dinner at 8:30pm

L’événement Soirée Réveillon 2025 Gensac-la-Pallue a été mis à jour le 2025-12-01 par Destination Cognac