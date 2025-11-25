Soirée réveillon à La Ferme Couderc La Ferme Couderc Pailloles

Soirée réveillon à La Ferme Couderc

La Ferme Couderc 174 chemin de Couderc Pailloles Lot-et-Garonne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter la fin de l’année et le début de 2026 !

A cette occasion Le Domaine de Gîtes La Ferme Couderc vous attend nombreux pour un grand apéritif dinatoire et karaoké party suivi de sa soirée dansante, dress code orange .

Sur réservation.

La Ferme Couderc 174 chemin de Couderc Pailloles 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 14 05 la.ferme.couderc@wanadoo.fr

English : Soirée réveillon à La Ferme Couderc

Come and celebrate the end of the year and the beginning of 2026!

The Domaine de Gîtes La Ferme Couderc invites you to join us for an aperitif and karaoke party, followed by a dance party, dress code orange.

Reservations required.

German : Soirée réveillon à La Ferme Couderc

Feiern Sie das Ende des Jahres und den Beginn des Jahres 2026!

Zu diesem Anlass erwartet Sie die Domaine de Gîtes La Ferme Couderc zahlreich zu einem großen Aperitif mit Abendessen und Karaoke-Party, gefolgt von einem Tanzabend mit orangefarbenem Dresscode.

Auf Reservierung.

Italiano :

Venite a festeggiare la fine dell’anno e l’inizio del 2026!

Il Domaine de Gîtes La Ferme Couderc vi aspetta per un aperitivo e un karaoke, seguiti da una festa da ballo, con un dress code arancione.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Soirée réveillon à La Ferme Couderc

¡Ven a celebrar el fin de año y el comienzo de 2026!

El Domaine de Gîtes La Ferme Couderc le da la bienvenida para un aperitivo y una fiesta de karaoke, seguida de una fiesta de baile, código de vestimenta naranja.

Reserva obligatoria.

L’événement Soirée réveillon à La Ferme Couderc Pailloles a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Coeur de Bastides