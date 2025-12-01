Soirée Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Germain

Salle des Fêtes Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Nouvelle Année, Nouvelle Soirée Inoubliable !

Rendez-vous à St Germain du Bel Air pour un Réveillon d’exception ! Repas de prestige, cocktail dinatoire gourmand, plat raffiné, buffet de fromages et desserts gourmets…

La soirée sera animée par deux DJ locaux qui feront vibrer la piste toute la nuit ! Ambiance garantie pour bien commencer 2026 !

Salle des Fêtes Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 7 87 71 57 22

English :

New Year, New Unforgettable Evening!

Rendezvous at St Germain du Bel Air for an exceptional New Year’s Eve! Prestigious meals, gourmet cocktails, refined dishes, cheese buffets and gourmet desserts?

Two local DJs will keep the dance floor buzzing all night long! Guaranteed to get 2026 off to a great start!

L’événement Soirée Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Germain Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Gourdon