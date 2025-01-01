Soirée réveillon de la Saint Sylvestre LES FOLIES FERMIERES Garrigues

Soirée réveillon de la Saint Sylvestre LES FOLIES FERMIERES Garrigues mercredi 31 décembre 2025.

Soirée réveillon de la Saint Sylvestre

LES FOLIES FERMIERES 1717 route de Saint Sulpice Garrigues Tarn

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-01-01 04:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez célébrer le réveillon dans une ambiance festive et chaleureuse ! Dès 19h, profitez d’un accueil convivial avant de partager un repas fermier accompagné d’un spectacle de cabaret et autres surprises suivis d’une soirée dansante

.

LES FOLIES FERMIERES 1717 route de Saint Sulpice Garrigues 81500 Tarn Occitanie +33 6 22 22 12 96 foliesfermieres@gmail.com

English :

Come and celebrate New Year’s Eve in a warm and festive atmosphere! From 7pm, enjoy a warm welcome before sharing a farmhouse meal accompanied by a cabaret show and other surprises, followed by an evening of dancing

German :

Feiern Sie den Silvesterabend in einer festlichen und herzlichen Atmosphäre! Ab 19 Uhr genießen Sie einen freundlichen Empfang, bevor Sie eine Mahlzeit vom Bauernhof mit einer Kabarettvorstellung und anderen Überraschungen genießen, gefolgt von einem Tanzabend

Italiano :

Venite a festeggiare il Capodanno in un’atmosfera calda e festosa! A partire dalle 19.00, godetevi un’accoglienza calorosa prima di condividere un pasto in agriturismo accompagnato da uno spettacolo di cabaret e altre sorprese, seguito da una serata danzante

Espanol :

Venga a celebrar la Nochevieja en un ambiente cálido y festivo A partir de las 19:00, disfrute de una cálida bienvenida antes de compartir una comida de granja acompañada de un espectáculo de cabaret y otras sorpresas, seguida de una velada de baile

L’événement Soirée réveillon de la Saint Sylvestre Garrigues a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout