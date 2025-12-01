Soirée réveillon de la Saint Sylvestre Orbey

Soirée réveillon de la Saint Sylvestre

1 Place des Écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31 23:59:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez célébrer la nouvelle année avec un délicieux repas, une soirée dansante animée par un orchestre et des cotillons. Inscription jusqu’au 6 décembre 2025.

Pour célébrer le passage à la nouvelle année venez fêter dignement la Saint Sylvestre.

Orbey Animation vous propose un diner dansant avec cotillons animé par l’orchestre Melody Boys.

Le menu de la soirée (restaurant du Faudé de Lapoutroie):

– Amuses bouche

– Fleur de saumon fumé au Faudé, fromage frais et perles de la mer

– Sorbet arrosé ou non ( à votre convenance)

– Boeuf onglet rondin , ragoût de légumes, pommes châteaux et sauce pinot noir

– Fromages

– Bulle mystère praliné, vanille et amandes, sauce café souvenir d’un tiramisu

– Café

Date limite d’inscription 6 décembre 2025.

Le tarif comprend le repas, la soirée dansante, les cotillons et la coupe à minuit). Les boissons ne sont pas comprises dans le tarif. L’achat des boissons se fait sur place. .

1 Place des Écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 18 54 64 48 orbeyanimation@yahoo.fr

English :

Celebrate the New Year with a delicious meal, live music and dancing. Registration until December 6, 2025.

German :

Feiern Sie das neue Jahr mit einem köstlichen Essen, einem Tanzabend mit Band und Cotillons. Anmeldung bis zum 6. Dezember 2025.

Italiano :

Venite a festeggiare il nuovo anno con un pasto delizioso, una serata di ballo con musica dal vivo e bomboniere. Iscrizioni fino al 6 dicembre 2025.

Espanol :

Ven a celebrar el Año Nuevo con una deliciosa comida, una noche de baile con música en directo y regalos de fiesta. Inscripciones hasta el 6 de diciembre de 2025.

