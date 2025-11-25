Soirée Réveillon de l’Accordéon Club Réquistanais

Réquista Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Bal musette et Folklore à la salle de spectacles de Réquista (plus d’infos ultérieurement)

21h Salle des fêtes Soirée Réveillon avec l’Accordéon Club Réquistanais

Bal musette et folklore pour une ambiance festive et chaleureuse.

Assiette sucrée pleine de gourmandises, boissons de circonstance et une pause gourmande prévue aux alentours de minuit.

Réservation obligatoire

Inscriptions et paiement préalable nécessaires (nombre de places limité).

Contactez-nous au 06 86 83 32 91 ou 06 71 15 27 25 (de préférence aux heures des repas ou par SMS dans la journée).

Ne tardez pas, les places partent vite ! .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 71 15 27 25

English :

Bal musette et Folklore at the Réquista auditorium (more info later)

German :

Bal musette et Folklore in der Veranstaltungshalle von Réquista (weitere Infos später)

Italiano :

Bal musette et Folklore all’auditorium Réquista (maggiori informazioni in seguito)

Espanol :

Ballet musical y folclore en el auditorio Réquista (más información más adelante)

