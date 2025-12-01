Soirée réveillon de Noël CAPVERN Capvern

Soirée réveillon de Noël CAPVERN Capvern mercredi 24 décembre 2025.

Soirée réveillon de Noël

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24

Date(s) :
2025-12-24

La restaurant festif La Siesta vous propose une soirée Noël enchanté repas musical avec soirée dansante.
Repas concert avec Janot Dutour et DJ années 80.
Menu à 35€ pour les adultes et 16€ pour les enfants.
Infos et réservations 06 95 96 53 45
Menu adulte
– Kir festif accompagné de son toast
– Duo Terre et Mer saumon fumé + foie gras
– 1/2 coquelet farci, sauce forestière et son effeuillé de pommes de terre
– Bûche artisanale de chez J.L. Suberbielle accompagné de sa coupette   .

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24 

English :

The festive restaurant La Siesta proposes an Enchanted Christmas evening: musical meal with dancing.
Concert dinner with Janot Dutour and 80s DJ.
Menu at 35? for adults and 16? for children.
Information and reservations: 06 95 96 53 45

L’événement Soirée réveillon de Noël Capvern a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65