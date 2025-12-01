Soirée réveillon de Noël CAPVERN Capvern

Soirée réveillon de Noël

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

La restaurant festif La Siesta vous propose une soirée Noël enchanté repas musical avec soirée dansante.

Repas concert avec Janot Dutour et DJ années 80.

Menu à 35€ pour les adultes et 16€ pour les enfants.

Infos et réservations 06 95 96 53 45

Menu adulte

– Kir festif accompagné de son toast

– Duo Terre et Mer saumon fumé + foie gras

– 1/2 coquelet farci, sauce forestière et son effeuillé de pommes de terre

– Bûche artisanale de chez J.L. Suberbielle accompagné de sa coupette .

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

The festive restaurant La Siesta proposes an Enchanted Christmas evening: musical meal with dancing.

Concert dinner with Janot Dutour and 80s DJ.

Menu at 35? for adults and 16? for children.

Information and reservations: 06 95 96 53 45

