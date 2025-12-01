Soirée Réveillon de Prestige au Normandy Théâtre Le Normandy Le Havre

Soirée Réveillon de Prestige au Normandy

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:15:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour célébrer la fin de l’année 2025, le Normandy se pare de ses plus beaux atours et vous invite à vivre une soirée inoubliable. À l’occasion de la St Sylvestre, le théâtre se transforme en véritable cabaret, où la fête, l’élégance et la convivialité s’entrelacent jusqu’aux douze coups de minuit.

Sur scène, des artistes d’exception avec des numéros vus dans Le Plus Grand Cabaret du Monde et dans les plus beaux établissements Céline Anthony Fraysse Philip’s Murat Angie L’Envie. Chanteurs, interprètes et performeurs aux univers variés, ils enflammeront le plateau avec leur énergie, leur générosité et leur talent.

Après avoir dégusté un dîner de grande qualité et avoir apprécié des numéros uniques, la soirée se terminera en beauté avec une fontaine lumineuse au passage à la nouvelle année, suivie d’une piste de danse ouverte jusqu’à 02h du matin.

Menu, par Honfleur Traiteur réservation obligatoire avant le 24 décembre. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

