Soirée Réveillon du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Soirée Réveillon du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron mercredi 31 décembre 2025.

Soirée Réveillon du Club Le Trait d’Union

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-12-31

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

L’orchestre Lou Parça vous accompagne vers 2026.

Repas de fête et ambiance festive pour terminer 2025 en beauté.

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10

English : Club Le Trait d’Union New Year’s Eve party

The Lou Parça orchestra accompanies you into 2026.

A festive meal and a festive atmosphere to end 2025 on a high note.

German : Silvesterabend des Clubs Le Trait d’Union

Das Orchester Lou Parça begleitet Sie in das Jahr 2026.

Festmahl und festliche Stimmung, um das Jahr 2025 gebührend ausklingen zu lassen.

Italiano :

L’orchestra Lou Parça vi porterà in viaggio verso il 2026.

Un pasto e un’atmosfera di festa per concludere in bellezza il 2025.

Espanol : Fiesta de Nochevieja del Club Le Trait d’Union

La orquesta Lou Parça le llevará de viaje a 2026.

Una comida y un ambiente festivos para rematar 2025 por todo lo alto.

