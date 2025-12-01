Soirée Réveillon du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Soirée Réveillon du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron mercredi 31 décembre 2025.
Soirée Réveillon du Club Le Trait d’Union
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
L’orchestre Lou Parça vous accompagne vers 2026.
Repas de fête et ambiance festive pour terminer 2025 en beauté.
English : Club Le Trait d’Union New Year’s Eve party
The Lou Parça orchestra accompanies you into 2026.
A festive meal and a festive atmosphere to end 2025 on a high note.
German : Silvesterabend des Clubs Le Trait d’Union
Das Orchester Lou Parça begleitet Sie in das Jahr 2026.
Festmahl und festliche Stimmung, um das Jahr 2025 gebührend ausklingen zu lassen.
Italiano :
L’orchestra Lou Parça vi porterà in viaggio verso il 2026.
Un pasto e un’atmosfera di festa per concludere in bellezza il 2025.
Espanol : Fiesta de Nochevieja del Club Le Trait d’Union
La orquesta Lou Parça le llevará de viaje a 2026.
Una comida y un ambiente festivos para rematar 2025 por todo lo alto.
L’événement Soirée Réveillon du Club Le Trait d’Union Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes