Soiréé Réveillon du Nouvel An Auberge de l'Hôtel de France Châtillon-en-Bazois mercredi 31 décembre 2025.
Auberge de l'Hôtel de France 28 Rue du Docteur Duret Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : 65 EUR
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31 23:59:00
2025-12-31
L’Auberge de l’Hôtel de France organise une soirée gourmande et festive pour le réveillon du Nouvel An. Menu de fête avec soirée dansante.
Menu Coupe de champagne Amuse-bouche saveur de fête Foie gras de canard au champagne et au poivre de Madac Caille semi désossée farcie au foie gras et au Porto Trou Normand véritable Calvados- Pavé de chapon au Sauternes et aux chanterelles Fromage Dessert de l’Opéra Café Soupe de potiron. .
Auberge de l’Hôtel de France 28 Rue du Docteur Duret Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 26 87
