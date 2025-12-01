Soiréé Réveillon du Nouvel An Auberge de l’Hôtel de France Châtillon-en-Bazois

Soiréé Réveillon du Nouvel An

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31 23:59:00

2025-12-31

L’Auberge de l’Hôtel de France organise une soirée gourmande et festive pour le réveillon du Nouvel An. Menu de fête avec soirée dansante.

Menu Coupe de champagne Amuse-bouche saveur de fête Foie gras de canard au champagne et au poivre de Madac Caille semi désossée farcie au foie gras et au Porto Trou Normand véritable Calvados- Pavé de chapon au Sauternes et aux chanterelles Fromage Dessert de l’Opéra Café Soupe de potiron. .

Auberge de l’Hôtel de France 28 Rue du Docteur Duret Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 26 87

English : Soiréé Réveillon du Nouvel An

