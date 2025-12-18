Soirée réveillon du Nouvel An Le Sourn

Soirée réveillon du Nouvel An

Salle polyvalente Le Sourn Morbihan

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Célébrez le réveillon en grand !

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable et faisons de cette nuit du 31 décembre un souvenir mémorable. Soyez prêts à accueillir 2026 avec style et éclat.

Repas et soirée dansante animée par Daniel Le Goudiveze.

Places limitées | Sur réservation. .

Salle polyvalente Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 01 12 26 18

