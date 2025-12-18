Soirée réveillon du Nouvel An Le Sourn
Soirée réveillon du Nouvel An Le Sourn mercredi 31 décembre 2025.
Soirée réveillon du Nouvel An
Salle polyvalente Le Sourn Morbihan
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Célébrez le réveillon en grand !
Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable et faisons de cette nuit du 31 décembre un souvenir mémorable. Soyez prêts à accueillir 2026 avec style et éclat.
Repas et soirée dansante animée par Daniel Le Goudiveze.
Places limitées | Sur réservation. .
Salle polyvalente Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 01 12 26 18
