Soirée réveillon du Nouvel An Domaine La Gazaille de Camille Le Temple-sur-Lot
Soirée réveillon du Nouvel An Domaine La Gazaille de Camille Le Temple-sur-Lot mercredi 31 décembre 2025.
Soirée réveillon du Nouvel An
Domaine La Gazaille de Camille 2066 Route de Castelmoron Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Venez fêter le réveillon du Nouvel An au Domaine La Gazailles de Camille, une soirée spectaculaire vous attend avec la bande Moondogs !
Sur réservation.
Venez fêter le réveillon du Nouvel An au Domaine La Gazailles de Camille, une soirée spectaculaire vous attend avec la bande Moondogs !
Sur réservation. .
Domaine La Gazaille de Camille 2066 Route de Castelmoron Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 00 63 45 domainelagazailles@gmail.com
English : Soirée réveillon du Nouvel An
Come celebrate New Year’s Eve at Domaine La Gazailles de Camille, with a spectacular evening featuring the Moondogs Band!
Reservations required.
L’événement Soirée réveillon du Nouvel An Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Villeneuve Vallée du Lot