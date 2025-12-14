Soirée réveillon du Nouvel An Domaine La Gazaille de Camille Le Temple-sur-Lot

Soirée réveillon du Nouvel An

Domaine La Gazaille de Camille

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter le réveillon du Nouvel An au Domaine La Gazailles de Camille, une soirée spectaculaire vous attend avec la bande Moondogs !

Sur réservation. .

Domaine La Gazaille de Camille 2066 Route de Castelmoron Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 00 63 45 domainelagazailles@gmail.com

English : Soirée réveillon du Nouvel An

Come celebrate New Year’s Eve at Domaine La Gazailles de Camille, with a spectacular evening featuring the Moondogs Band!

Reservations required.

