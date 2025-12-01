Soirée réveillon Karine Eygalières

Soirée réveillon

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 19h.

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Venez fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre au Restaurant Karine à Eygalières, mercredi 31 décembre à partir de 19h !Amoureux

Le restaurant Karine à Eygalières vous propose de célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance festive et musicale !



Vous pourrez choisir entre 2 formules pour votre soirée

– Le menu spécial Réveillon

– Votre propre menu composé à la carte (hors pizzas)



Une soirée gourmande, conviviale et festive pour finir l’année en beauté !



Réservation recommandée .

Karine 34 Place Marcel Bonein Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 26 03 28

English :

Come celebrate New Year’s Eve at Restaurant Karine in Eygalières on Wednesday, 31st December, starting at 7 p.m.!

