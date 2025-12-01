Soirée réveillon Salle de la Roche du Feu Gouézec

Soirée réveillon

Salle de la Roche du Feu 5 Allée de Pen Ar Vern Gouézec Finistère

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Célébrez le réveillon en grand !

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable. Faisons de cette nuit du 31 décembre un souvenir mémorable ensemble. Soyez prêts à accueillir 2026 avec style et éclat !

Au menu

– bouchées apéritives

– croustillant de saint-jacques, pleurotes et lardons à la crème de cidre

– suprême de poulet jaune façon rossini

– marquise chocolat passion spéculos accompagnée de son coulis mangue passion.

Sur réservation uniquement avant le 19/12/2025 .

