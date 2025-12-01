Soirée réveillon Salle de la Roche du Feu Gouézec
Salle de la Roche du Feu 5 Allée de Pen Ar Vern Gouézec Finistère
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Célébrez le réveillon en grand !
Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable. Faisons de cette nuit du 31 décembre un souvenir mémorable ensemble. Soyez prêts à accueillir 2026 avec style et éclat !
Au menu
– bouchées apéritives
– croustillant de saint-jacques, pleurotes et lardons à la crème de cidre
– suprême de poulet jaune façon rossini
– marquise chocolat passion spéculos accompagnée de son coulis mangue passion.
Sur réservation uniquement avant le 19/12/2025 .
Salle de la Roche du Feu 5 Allée de Pen Ar Vern Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 6 78 78 71 90
