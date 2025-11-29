Soirée réveillon Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Soirée réveillon Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert mercredi 31 décembre 2025.
Soirée réveillon
Salle de la Garenne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Repas et soirée dansante by Will’Events, DJ-Animation, cotillons à minuit.
Repas uniquement sur réservation jusqu’au 20 décembre avec versement d’arrhes de 30€/personne non remboursables.
Menu Soupe de champagne et ses toasts
Galantine de volaille forestière
Terrine de sole saumon et estragon
Croustillant au foie gras et poires caramélisées façon aumonière
Trou javerlhacois
Pavé de veau sauce Périgueux
Fagot de 4 légumes et pommes dauphines
salade et fromage
Plateau de mignardises
Café
Soirée dansante by Will’Events, DJ-Animation, cotillons à minuit.
Repas uniquement sur réservation jusqu’au 20 décembre avec versement d’arrhes de 30€/personne non remboursables. .
Salle de la Garenne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 35 20
English : Soirée réveillon
Dinner and dance party by Will’Events, DJ-Animation, cotillons at midnight.
Reservations required until December 20, with a non-refundable deposit of ?30/person.
L’événement Soirée réveillon Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2025-11-26 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin