Soirée réveillon Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Soirée réveillon

Salle de la Garenne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Repas et soirée dansante by Will’Events, DJ-Animation, cotillons à minuit.

Repas uniquement sur réservation jusqu’au 20 décembre avec versement d’arrhes de 30€/personne non remboursables.

Menu Soupe de champagne et ses toasts

Galantine de volaille forestière

Terrine de sole saumon et estragon

Croustillant au foie gras et poires caramélisées façon aumonière

Trou javerlhacois

Pavé de veau sauce Périgueux

Fagot de 4 légumes et pommes dauphines

salade et fromage

Plateau de mignardises

Café

Soirée dansante by Will'Events, DJ-Animation, cotillons à minuit.

Repas uniquement sur réservation jusqu'au 20 décembre avec versement d'arrhes de 30€/personne non remboursables.

Salle de la Garenne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 35 20

English : Soirée réveillon

Dinner and dance party by Will’Events, DJ-Animation, cotillons at midnight.

Reservations required until December 20, with a non-refundable deposit of ?30/person.

