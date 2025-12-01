SOIRÉE RÉVEILLON Le Pompidou

SOIRÉE RÉVEILLON

Masbonnet Le Pompidou Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Célébrez le réveillon au Masbonnet ! Le foyer rural du Masbonnet organise un réveillon convivial et festif.

Tarif tout compris 30 € par adulte, 15 € par enfant.

– Buffet d’amuse bouches

– Entrée terre et mer

– Duo de canard et ses légumes

– Fromage

– Gourmandises au chocolat et marrons

– Boissons et bonne ambiance comprises !

Places limitées. Pensez à réserver par téléphone ! .

Masbonnet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 79 20 58

English :

Celebrate New Year’s Eve at Masbonnet! The Foyer Rural du Masbonnet is organizing a festive New Year’s Eve party.

