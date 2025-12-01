SOIRÉE RÉVEILLON Le Pompidou
mercredi 31 décembre 2025.
SOIRÉE RÉVEILLON
Masbonnet Le Pompidou Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Célébrez le réveillon au Masbonnet ! Le foyer rural du Masbonnet organise un réveillon convivial et festif.
Célébrez le réveillon au Masbonnet ! Le foyer rural du Masbonnet organise un réveillon convivial et festif.
Tarif tout compris 30 € par adulte, 15 € par enfant.
– Buffet d’amuse bouches
– Entrée terre et mer
– Duo de canard et ses légumes
– Fromage
– Gourmandises au chocolat et marrons
– Boissons et bonne ambiance comprises !
Places limitées. Pensez à réserver par téléphone ! .
Masbonnet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 79 20 58
English :
Celebrate New Year’s Eve at Masbonnet! The Foyer Rural du Masbonnet is organizing a festive New Year’s Eve party.
