Soirée réveillon ouverte à toutes et tous

Salle Bil Lekia Domezain-Berraute Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée ouverte pour passer tous ensemble à l’année suivante partage d’un buffet dinatoire, chacun apporte une boisson et un plat festif, suivi d’un spectacle comique (participation au chapeau) et pour bien finir, un D.J. animera la soirée. Inscription avant le 20 décembre demandée. .

Salle Bil Lekia Domezain-Berraute 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 44 21 31

English : Soirée réveillon ouverte à toutes et tous

L’événement Soirée réveillon ouverte à toutes et tous Domezain-Berraute a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Pays Basque