Soirée « Revue Cabaret Paname »

Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Repas et spectacle. Vin non compris.

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Les Sarmentelles vous proposent une soirée cabaret avec la revue Paname .

Des plumes, des strass, des chansons d’hier et d’aujourd’hui. Une revue parisienne comme on les aime !

Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr

English : « Revue Cabaret Paname » Evening

Les Sarmentelles invites you to an evening of cabaret with the revue ‘Paname’.

Feathers, rhinestones, songs from yesterday and today. A Parisian revue just the way we like it!

German :

Les Sarmentelles bieten Ihnen einen Kabarettabend mit der Revue « Paname ».

Federn, Strass, Chansons von gestern und heute. Eine Pariser Revue, wie man sie liebt!

Italiano :

Les Sarmentelles vi invitano a una serata di cabaret con la revue « Paname ».

Piume, strass, canzoni di ieri e di oggi. Un cabaret parigino come piace a noi!

Espanol :

Les Sarmentelles les invita a una velada de cabaret con la revista « Paname ».

Plumas, pedrería, canciones de ayer y de hoy. Una revista parisina como a nosotros nos gusta

