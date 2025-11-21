Soirée « Revue Cabaret Paname » Promenade des Sarmentelles Beaujeu
Soirée « Revue Cabaret Paname » Promenade des Sarmentelles Beaujeu vendredi 21 novembre 2025.
Soirée « Revue Cabaret Paname »
Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu Rhône
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Repas et spectacle. Vin non compris.
Début : Vendredi 2025-11-21
Les Sarmentelles vous proposent une soirée cabaret avec la revue Paname .
Des plumes, des strass, des chansons d’hier et d’aujourd’hui. Une revue parisienne comme on les aime !
Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
English : « Revue Cabaret Paname » Evening
Les Sarmentelles invites you to an evening of cabaret with the revue ‘Paname’.
Feathers, rhinestones, songs from yesterday and today. A Parisian revue just the way we like it!
German :
Les Sarmentelles bieten Ihnen einen Kabarettabend mit der Revue « Paname ».
Federn, Strass, Chansons von gestern und heute. Eine Pariser Revue, wie man sie liebt!
Italiano :
Les Sarmentelles vi invitano a una serata di cabaret con la revue « Paname ».
Piume, strass, canzoni di ieri e di oggi. Un cabaret parigino come piace a noi!
Espanol :
Les Sarmentelles les invita a una velada de cabaret con la revista « Paname ».
Plumas, pedrería, canciones de ayer y de hoy. Una revista parisina como a nosotros nos gusta
