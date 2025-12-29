Soirée Rhizome autour de Rémi Faure El Bekkari et Habib Ben Tanfous Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Pour sa toute première création, Rémi Faure-El Bekkari présente un spectacle qui mêle les arts du stand-up, du théâtre et de la poésie et qui s’interroge sur « l’identité ». Multiple, évidemment. Fluide, heureusement. Paradoxale, souvent. Contraignante, parfois. Émancipatrice, à l’occasion. Violente, trop souvent. Réconfortante, quand il le faut. Drôle, toujours.

Entre danger néo-fasciste et hypocrisie de la « bourgeoisie de gauche », peut-on s’extirper des places qu’on nous assigne ? Peut-on se défaire du regard des autres ? A-t-on réellement la possibilité de changer ?

Un premier projet qui s’annonce comme une comédie expérimentale à la fois tendre et sans concessions. Bizarre, assurément, puisqu’après tout, c’est ce que nous sommes.

« Languir c’est languir de toi.»

Qu’est ce que c’est la performance de soi ?

Comment montrer l’intime ?

Qu’est ce que c’est un corps vulnérable ?

Un geste vulnérable ?

Ici l’intérieur est extérieur.

LANGUIR C’EST LANGUIR DE TOI imagine un corps performant l’intime le temps d’une

chanson. Entre représentation de soi et recherche de vulnérabilité. Une cérémonie qui invite

le public à se raconter comme dans un karaoké.

En première partie de soirée, Habib Ben Tanfous et sa pièce « Languir c’est languir de toi » (19h) invité par Rémi Faure El Bekkari. Suivi, à 20h de la pièce « Si tu continues comme ça… » de Rémi Faure El Bekkari.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

payant

10€ / 8€ / 5€

Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/soiree-rhizome-autour-de-remi-faure-el-bekkari-et-son-spectacle-si-tu-continues-comme-ca +33153019696 info@cwb.fr



