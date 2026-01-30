Soirée Rhizomique autour de Britneu Bitch de Paola Pisciottano Centre Wallonie-Bruxelles Paris

A 19H00, la soirée s’ouvre avec une écoute collective du podcast AT THE END YOU WILL LOVE ME (2022) de Caroline Bernard sous le label #INTERFERENCE_S, proposant un premier espace d’attention et de mise en résonance des voix.

A 20H00 la metteuse en scène Paola Pisciottano présente Britney Bitch, une pièce née de sa rencontre avec Philippe Marien, rappeur et performeur porteur de trisomie 21. À partir de la figure de Britney Spears et du mouvement Free Britney, la pièce interroge la tutelle, la starification, l’émancipation et la construction des identités à l’ère des récits médiatiques et numériques. Une fable pop et politique, à la jonction de biographies croisées et de gestes de résistance.

La représentation sera suivie à 21H15 d’un temps d’échange avec Anne Françoise Rouche, directrice de La « S » Grand Atelier, Paola Pisciottano et Philippe Marien et modéré par Boris Van Meenen, médiateur culturel, autour des enjeux de création, de représentation du handicap mental et des formes contemporaines de collaboration artistique.

Les Soirées “Rhizome » offrent à un ou une artiste invitée de réciproquer cette invitation à un ou une artiste avec laquelle. il ou elle œuvre. Ces soirées donnent à découvrir des univers artistiques et leurs trames d’entrelacement.

Le jeudi 26 février 2026

de 19h00 à 21h30

payant

10€ / 8€ / 5€

Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/soiree-rhizomique-autour-de-britney-bitch-de-paola-pisciottano



