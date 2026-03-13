Soirée ribs Neubois
Soirée ribs Neubois samedi 11 avril 2026.
Soirée ribs
1 rue Principale Neubois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’amicale de Neubois vous propose une soirée ribs sur place ou à emporter.
Au menu apéritif, repas à volonté, frites maison, salade, dessert et café. .
1 rue Principale Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 97 86 69
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English :
L’événement Soirée ribs Neubois a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé