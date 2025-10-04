Soirée rire et dancefloor Gerstheim
Soirée rire et dancefloor Gerstheim samedi 4 octobre 2025.
Soirée rire et dancefloor
17 rue du Général de Gaulle Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Viens rire, chanter, danser et t’enflammer sur les meilleurs sons des années90/2000, dans une ambiance de folie.
Soirée stand up avec les artistes de Bretzel Comedy Club à 20h
soirée dansante (années90-2000) avec DJ Rickfly et M’Suy DJ à 22h30 .
17 rue du Général de Gaulle Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est msuy.dj67@gmail.com
English :
Come and laugh, sing, dance and get fired up to the best sounds of the 90s/2000s, in a crazy atmosphere.
German :
Komm und lache, singe, tanze und begeistere dich an den besten Sounds der 90er und 2000er Jahre in einer ausgelassenen Stimmung.
Italiano :
Venite a ridere, cantare, ballare e scatenarvi con le migliori sonorità degli anni ’90 e 2000, in un’atmosfera pazzesca.
Espanol :
Ven a reír, cantar, bailar y rockear con los mejores sonidos de los 90 y 2000, en un ambiente de locura.
L’événement Soirée rire et dancefloor Gerstheim a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du Grand Ried