Soirée rire et dancefloor Gerstheim

17 rue du Général de Gaulle Gerstheim Bas-Rhin

Samedi 2025-10-04 19:00:00

Viens rire, chanter, danser et t’enflammer sur les meilleurs sons des années90/2000, dans une ambiance de folie.

Soirée stand up avec les artistes de Bretzel Comedy Club à 20h

soirée dansante (années90-2000) avec DJ Rickfly et M’Suy DJ à 22h30 .

msuy.dj67@gmail.com

English :

Come and laugh, sing, dance and get fired up to the best sounds of the 90s/2000s, in a crazy atmosphere.

German :

Komm und lache, singe, tanze und begeistere dich an den besten Sounds der 90er und 2000er Jahre in einer ausgelassenen Stimmung.

Italiano :

Venite a ridere, cantare, ballare e scatenarvi con le migliori sonorità degli anni ’90 e 2000, in un’atmosfera pazzesca.

Espanol :

Ven a reír, cantar, bailar y rockear con los mejores sonidos de los 90 y 2000, en un ambiente de locura.

