Soirée Rituel de printemps Réveille l’oiseau qui est en toi Sablé-sur-Sarthe

Le printemps arrive !

Le printemps arrive ! Pour son 4ème rituel de sortie d’hibernation, la Casa Feliz s’inspire des parades amoureuses des oiseaux.

Réveille l’oiseau qui est en toi !

Soirée Drôle d’oiseau pour fêter le printemps. Les drôles d’oiseaux seront les stars de la fête. Tous les invités peuvent venir avec un chant, un roucoulement, une historiette. Chacun apporte un plat salé ou sucré à partager, sur le thème buffet coloré et nourriture aphrodisiaque.

20h Soirée entrée libre.

Participation au chapeau.

Sur réservation .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

