soirée robotique bibliothèque de Chéry les Pouilly Chéry-lès-Pouilly Vendredi 6 mars, 17h00 entrée gratuite, sur réservation obligatoire

manipulation de robots

partenariat de la bibliothèque avec l’association Vital Aisne, de Couvron pour 2 h à la découverte d ela robotique, mise en pratique avec des robots, pour enfants à partir de 7 ans, places limitées

Début : 2026-03-06T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T19:00:00.000+01:00

1

livremonami@yahoo.fr 06.63.15.46.65

bibliothèque de Chéry les Pouilly rue de Crécy 02000 CHERY LES POUILLY Chéry-lès-Pouilly 02000 Aisne



