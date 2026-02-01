Soirée Rock à La Bigaille Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Soirée Rock à La Bigaille

Marennes Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-21 21:00:00

Soirée Rock à La Bigaille avec le groupe Lucky Pepper

English : Rock night at La Bigaille

Rock night at La Bigaille with the Lucky Pepper band

