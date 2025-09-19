Soirée Rock Le Paddock Amnéville Amnéville

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 21:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Faites vibrer vos sens au rythme des riffs électriques et des beats endiablés.

Entre DJ set explosif et ambiance underground, retrouvez l’énergie brute du rock et l’univers tatouage & piercing pour une nuit 100 % authentique.Tout public

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

Let your senses vibrate to the rhythm of electric riffs and frenzied beats.

Between an explosive DJ set and an underground atmosphere, discover the raw energy of rock and the world of tattoos & piercings for a 100% authentic night.

German :

Lassen Sie Ihre Sinne im Rhythmus von elektrischen Riffs und wilden Beats vibrieren.

Zwischen explosiven DJ-Sets und Underground-Atmosphäre finden Sie die rohe Energie des Rock und die Welt der Tattoos und Piercings für eine 100 % authentische Nacht.

Italiano :

Fate vibrare i vostri sensi al ritmo di riff elettrici e battiti frenetici.

Con un DJ set esplosivo e un’atmosfera underground, l’energia grezza del rock e il mondo dei tatuaggi e dei piercing daranno vita a una serata autentica al 100%.

Espanol :

Emociona tus sentidos al ritmo de riffs eléctricos y ritmos frenéticos.

Con un DJ set explosivo y un ambiente underground, la cruda energía del rock y el mundo de los tatuajes y los piercings harán que pases una noche 100% auténtica.

