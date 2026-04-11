SOIRÉE ROCK AND ROLL Salles-sur-Garonne
SOIRÉE ROCK AND ROLL Salles-sur-Garonne samedi 11 avril 2026.
Salles-sur-Garonne
SOIRÉE ROCK AND ROLL
6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Laissez-vous emporter par l’énergie du Rock’n’Roll le temps d’une soirée au restaurant Le Grain de Salles, à Salles-sur-Garonne !
Soirée organisée par le restaurant Le Grain de Salles et soirée animée par Della et Luis. .
6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 64 72 40 19
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English :
Let yourself be carried away by the energy of Rock?n?Roll for an evening at the restaurant Le Grain de Salles, in Salles-sur-Garonne!
L’événement SOIRÉE ROCK AND ROLL Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE