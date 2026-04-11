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SOIRÉE ROCK AND ROLL Salles-sur-Garonne

SOIRÉE ROCK AND ROLL Salles-sur-Garonne

SOIRÉE ROCK AND ROLL Salles-sur-Garonne samedi 11 avril 2026.

Adresse : 6 Allée des Platanes

Ville : 31390 Salles-sur-Garonne

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Salles-sur-Garonne

SOIRÉE ROCK AND ROLL

6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Laissez-vous emporter par l’énergie du Rock’n’Roll le temps d’une soirée au restaurant Le Grain de Salles, à Salles-sur-Garonne !
Soirée organisée par le restaurant Le Grain de Salles et soirée animée par Della et Luis.   .

6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 64 72 40 19 

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English :

Let yourself be carried away by the energy of Rock?n?Roll for an evening at the restaurant Le Grain de Salles, in Salles-sur-Garonne!

L’événement SOIRÉE ROCK AND ROLL Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE