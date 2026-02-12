Soirée rock anglais Le Tourny Montignac-Lascaux

Soirée rock anglais

Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Gratuit

2026-02-21

2026-02-21

2026-02-21

21h. Grands classiques du rock anglais avec des reprises de Rolling Stones, AC/DC, David Bowie, Led Zeppelin. Restauration sur place. Entrée gratuite

Le bar Le Tourny à Montignac-Lascaux accueille le groupe Old Bats pour une soirée rock aux influences 60/70.

Au programme les grands classiques du rock anglais avec des reprises de Rolling Stones, AC/DC, David Bowie, Led Zeppelin.

Groupe composé de 4 musiciens

Denis (guitare solo & chant) Bruno (guitare rythmique, percussions & chant) Régis (basse & chant) Michel (batterie & chant)

Restauration sur place .

Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 59 13 21

English : Soirée rock anglais

21h. English rock classics with covers of Rolling Stones, AC/DC, David Bowie, Led Zeppelin. Catering on site. Free admission

