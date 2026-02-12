Soirée rock anglais Le Tourny Montignac-Lascaux
Soirée rock anglais Le Tourny Montignac-Lascaux samedi 21 février 2026.
Soirée rock anglais
Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
21h. Grands classiques du rock anglais avec des reprises de Rolling Stones, AC/DC, David Bowie, Led Zeppelin. Restauration sur place. Entrée gratuite
Le bar Le Tourny à Montignac-Lascaux accueille le groupe Old Bats pour une soirée rock aux influences 60/70.
Au programme les grands classiques du rock anglais avec des reprises de Rolling Stones, AC/DC, David Bowie, Led Zeppelin.
Groupe composé de 4 musiciens
Denis (guitare solo & chant) Bruno (guitare rythmique, percussions & chant) Régis (basse & chant) Michel (batterie & chant)
Restauration sur place .
Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 59 13 21
English : Soirée rock anglais
21h. English rock classics with covers of Rolling Stones, AC/DC, David Bowie, Led Zeppelin. Catering on site. Free admission
