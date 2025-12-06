Soirée rock Salle des fêtes Bellefond
Soirée rock Salle des fêtes Bellefond samedi 6 décembre 2025.
Soirée rock
Salle des fêtes Le Bourg Bellefond Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Une soirée entièrement dédiée au rock est organisée à Bellefond le samedi 6 décembre 2025. Dès 19 h, une initiation à la danse rock permettra à tous, débutants comme curieux, de se lancer dans le rythme. À 21 h, la soirée prendra de l’ampleur avec le concert du groupe Be’n Jane, annoncé pour faire vibrer la salle. Une restauration sera proposée sur place afin de profiter pleinement de l’événement sans se presser. Cette soirée promet une ambiance énergique et conviviale. Entrée libre. .
Salle des fêtes Le Bourg Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine abeem33760@gmail.com
English : Soirée rock
L’événement Soirée rock Bellefond a été mis à jour le 2025-12-01 par OT de l’Entre-deux-Mers