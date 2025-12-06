Soirée rock Salle des fêtes Bellefond

Soirée rock

Salle des fêtes Le Bourg Bellefond Gironde

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Une soirée entièrement dédiée au rock est organisée à Bellefond le samedi 6 décembre 2025. Dès 19 h, une initiation à la danse rock permettra à tous, débutants comme curieux, de se lancer dans le rythme. À 21 h, la soirée prendra de l’ampleur avec le concert du groupe Be’n Jane, annoncé pour faire vibrer la salle. Une restauration sera proposée sur place afin de profiter pleinement de l’événement sans se presser. Cette soirée promet une ambiance énergique et conviviale. Entrée libre. .

