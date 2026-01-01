Soirée Rock Blues au Millénium Haguenau

Soirée Rock Blues au Millénium

6 place Robert Schuman Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Préparez-vous pour une nuit où le blues brûle, où le rock rugit, et où la scène du Millenium vibre comme jamais ! Trois univers, trois énergies, un seul objectif enflammer votre soirée.

Soirée Rock & Blues au Millénium à Haguenau avec

LZM • Aurelle Key • Smash Box

Préparez-vous pour une nuit où le blues brûle, où le rock rugit, et où la scène du Millenium vibre comme jamais ! Trois univers, trois énergies, un seul objectif enflammer votre soirée.

LZM Entre riffs lourds et atmosphères envoûtantes, le groupe délivre un rock nerveux, authentique, taillé pour la scène.

Aurelle Key Une voix soul qui transperce, des mélodies blues qui accrochent le cœur, une présence qui illumine chaque note.

Smash Box Le cocktail explosif reprises réinventées, mash-ups détonants, puissance scénique… impossible de rester immobile !

Un événement 100% live signé LP Prod & Labophonic. .

+33 6 89 17 70 87 lpprod67@gmail.com

English :

Get ready for a night where blues burns, rock roars, and the Millenium stage vibrates like never before! Three worlds, three energies, one goal: to set your evening alight.

