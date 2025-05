Soirée Rock Celtique – Gespunsart, 7 juin 2025 07:00, Gespunsart.

Ardennes

Soirée Rock Celtique 39, Rue de la Gare Gespunsart Ardennes

L’association Gesp’Animations prépare la 3ème édition des soirées celtiques le 07 juin 2025. Découvrez des groupes comme The black Clover à 20 h 30 et The Banshee à 22 h 45. Buvette et Food Truck sur place.Réservations tarifs prévente au 06/29/23/04/89

39, Rue de la Gare

Gespunsart 08700 Ardennes Grand Est aureliejennepin39@gmail.com

The Gesp’Animations association is preparing the 3rd edition of its Celtic evenings on June 07, 2025. Discover bands like The Black Clover at 8:30 pm and The Banshee at 10:45 pm. Refreshment bar and food truck on site. 06/29/23/04/89 for advance bookings

Der Verein Gesp’Animations bereitet die 3. Ausgabe der keltischen Abende am 07. Juni 2025 vor. Erleben Sie Bands wie The black Clover um 20.30 Uhr und The Banshee um 22.45 Uhr. Getränke und Food Trucks vor Ort.Reservierungen Vorverkaufspreise unter 06/29/23/04/89

L’associazione Gesp’Animations prepara la terza edizione delle sue serate celtiche il 07 giugno 2025. Scoprite gruppi come The Black Clover alle 20.30 e The Banshee alle 22.45. Bar e food truck sul posto, prenotazioni anticipate al 06/29/23/04/89

La asociación Gesp’Animations prepara la 3ª edición de sus veladas celtas el 07 de junio de 2025. Descubra grupos como The Black Clover a las 20.30 h y The Banshee a las 22.45 h. Bar y food truck in situ, reservas anticipadas el 29/06/23/04/89

