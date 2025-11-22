Soirée Rock et Beaujolais Salle Polyvalente Boussac

Soirée Rock et Beaujolais

Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac Creuse

Concert Fingers, assiette de charcuterie/fromage, verre de Beaujolais* nouveau inclus.

Le Lions Club de Boussac & Amitiés Internationales du Pays de Boussac.

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Sur réservation jusqu’au 19 novembre

Nombre de places 160 .

Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 25 37 02 dagard23@outlook.fr

