Soirée Rock et Beaujolais Salle Polyvalente Boussac
Soirée Rock et Beaujolais Salle Polyvalente Boussac samedi 22 novembre 2025.
Soirée Rock et Beaujolais
Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac Creuse
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Concert Fingers, assiette de charcuterie/fromage, verre de Beaujolais* nouveau inclus.
Le Lions Club de Boussac & Amitiés Internationales du Pays de Boussac.
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.
Sur réservation jusqu’au 19 novembre
Nombre de places 160 .
Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 25 37 02 dagard23@outlook.fr
English : Soirée Rock et Beaujolais
German : Soirée Rock et Beaujolais
Italiano :
Espanol : Soirée Rock et Beaujolais
L’événement Soirée Rock et Beaujolais Boussac a été mis à jour le 2025-10-08 par Creuse Confluence Tourisme