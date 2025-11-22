Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Rock et Beaujolais Salle Polyvalente Boussac

Soirée Rock et Beaujolais

Soirée Rock et Beaujolais Salle Polyvalente Boussac samedi 22 novembre 2025.

Soirée Rock et Beaujolais

Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac Creuse

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Concert Fingers, assiette de charcuterie/fromage, verre de Beaujolais* nouveau inclus.

Le Lions Club de Boussac & Amitiés Internationales du Pays de Boussac.

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Sur réservation jusqu’au 19 novembre
Nombre de places 160   .

Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 25 37 02  dagard23@outlook.fr

English : Soirée Rock et Beaujolais

German : Soirée Rock et Beaujolais

Italiano :

Espanol : Soirée Rock et Beaujolais

L’événement Soirée Rock et Beaujolais Boussac a été mis à jour le 2025-10-08 par Creuse Confluence Tourisme