Soirée rock et cuisine indienne Rouffach

Soirée rock et cuisine indienne

1 avenue de la Gare Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-08-30 18:30:00

2025-08-30

Venez profiter de la soirée dans une ambiance conviviale et musicale avec Rock Story Show live, et déguster les spécialités indiennes du food truck Eveil des Sens.

1 avenue de la Gare Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 46 09 16 fishermanpub68@gmail.com

English :

Come and enjoy the evening in a friendly, musical atmosphere with Rock Story Show live, and taste Indian specialities from the Eveil des Sens food truck.

German :

Genießen Sie den Abend in einer geselligen und musikalischen Atmosphäre mit Rock Story Show live und probieren Sie die indischen Spezialitäten des Foodtrucks Eveil des Sens.

Italiano :

Venite a godervi la serata in un’atmosfera amichevole e musicale con il Rock Story Show dal vivo e assaggiate le specialità indiane del food truck Eveil des Sens.

Espanol :

Venga a disfrutar de la velada en un ambiente agradable y musical con Rock Story Show en directo, y pruebe las especialidades indias del camión de comida Eveil des Sens.

